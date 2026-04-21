В России раскрыли, за счет чего ускорится продвижение ВС РФ на Украине

Аналитик Кнутов: наступление ВС РФ будет ускоряться из-за появления листвы
Наступление ВС РФ в зоне проведения спецоперации ускорится с появлением листвы на деревьях. Об этом News.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Он заявил, что ВСУ «совершили определенный рывок за счет дронов, их совершенствования и изменения технологии производства. Однако ВС РФ быстро догоняют противника, и озеленение лишит украинскую армию преимуществ, указал эксперт.

«Поэтому, на мой взгляд, продвижение российских войск будет идти стабильно, и благодаря появлению растительности и листвы на ряде направлений оно будет происходить более быстрыми темпами, чем сейчас», — сказал Кнутов.

До этого газета The New York Times писала, что с наступлением весны ВС РФ возобновили наступление на Украину, используя теплую погоду для восстановления темпов. Как пишет издание, ключевым оружием армии России стали лиственные деревья.

NYT напоминает, что последние два года приход весны в зоне СВО знаменовал начало российских наступлений, продолжавшихся до осени. Этот период принес Москве «наибольшие территориальные приобретения», пишут авторы.

Ранее постпред Украины в ООН отверг территориальные уступки России.

 
