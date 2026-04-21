В Свердловской области друзьям-террористам выставили счет за их собственный розыск

На Урале с осужденных за терроризм взыскали расходы на их розыск после побега

Суд в Свердловской области взыскал с осужденных за терроризм Ивана Корюкова и Александра Черепанова деньги, которые были потрачены на их розыск после побега. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.

Корюков и Черепанов были осуждены в октябре 2024 года за подготовку к террористическому акту. 1 сентября 2025 года осужденные совершили побег из СИЗО. Для их розыска использовался служебный транспорт, а сотрудники УФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) работали сверх нормы — в ночное время и в выходные дни. Это привело к дополнительным расходам.

8 и 15 сентября беглецов поймали и задержали. С Корюкова взыскали более 185 тысяч рублей, а с Черепанова — около 90 тысяч рублей в пользу исправительных колоний и ФКУ КП-66. Кроме того, к беглецам подано еще 18 исков. Решений по ним пока нет.

Беглецы — давние приятели. Черепанов родом из города Нижние Серги, Корюков — из Кировграда, последние годы оба жили в Екатеринбурге, часто собирались вместе играть в футбол. Изначально за решетку они попали в мае 2023 года за попытку поджечь военкомат.

По версии следствия, товарищи действовали в интересах Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). Задание получили через группу в мессенджере. Заказчик требовал видеоотчет поджога, после чего обещал перевести 40 тысяч рублей. Корюков и Черепанов утверждали, что исполнять поручение не планировали — хотели обмануть куратора и получить деньги. Их задержали на месте преступления с пятилитровой канистрой бензина. Черепанову назначили семь лет колонии, а Корюкову — девять лет и шесть месяцев. Их также внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

