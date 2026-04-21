Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Юношу задержали за поджог поезда в Петербурге, куда он специально приехал с Урала

Юноша поджег электропоезд на железной дороге в Петербурге по заданию куратора

В Санкт-Петербурге задержали 21-летнего жителя Свердловской области за поджог электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции по СЗФО.

По данным полиции, молодой человек прибыл в город по заданию неустановленного куратора, получив через мессенджер указание поджечь электропоезд Юноше удалось совершить поджог агрегата вибропогружения свайных фундаментов на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский.

Для этого он использовал легковоспламеняющуюся жидкость. Установлено, что злоумышшленник планировал аналогичные акции в Петрозаводске, но сотрудники транспорттной полиции, а также УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержали подозреваемого в кратчайшие сроки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), обвининяемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Ранее россиянина приговорили к 13 годам лишения свободы за поджог инфраструктуры на железной дороге.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
