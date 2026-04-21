Юношу задержали за поджог поезда в Петербурге, куда он специально приехал с Урала

Юноша поджег электропоезд на железной дороге в Петербурге по заданию куратора

В Санкт-Петербурге задержали 21-летнего жителя Свердловской области за поджог электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции по СЗФО.

По данным полиции, молодой человек прибыл в город по заданию неустановленного куратора, получив через мессенджер указание поджечь электропоезд Юноше удалось совершить поджог агрегата вибропогружения свайных фундаментов на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский.

Для этого он использовал легковоспламеняющуюся жидкость. Установлено, что злоумышшленник планировал аналогичные акции в Петрозаводске, но сотрудники транспорттной полиции, а также УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержали подозреваемого в кратчайшие сроки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), обвининяемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Ранее россиянина приговорили к 13 годам лишения свободы за поджог инфраструктуры на железной дороге.