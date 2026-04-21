Москвичам спрогнозировали снег в ближайшие дни

В Москве ожидается мокрый снег, однако снежный покров не образуется. Об этом aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В ближайшие пару дней в ночные часы в Московском регионе, возможно, пройдет мокрый снег, примешиваясь к дождю, потому как в эти дни сохранится пасмурная погода», — заявил специалист.

По прогнозам, ночью температура составит до +2°C. Днем показатель вырастет, снег практически сразу растает.

Накануне климатолог и биофизик Алексей Карнаухов рассказал, что в апреле и мае в европейской части России погодные условия фактически приобрели «зимний» характер.

По словам специалиста, весеннее аномальное похолодание связано с нарушениями в работе североатлантических течений, которые обеспечивают перенос тепла. Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация выглядит парадоксально на фоне температурных рекордов последних лет.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина до этого говорила, что холодная погода и температура воздуха не выше +10°C ожидаются в Москве и области в конце текущей недели.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать тепла в апреле.