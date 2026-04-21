В Польше попросили Европарламент дать разрешение на задержание депутата Брауна

Прокуратура Польши просит Европарламент разрешить задержание депутата Брауна
Польская прокуратура направила запрос в Европейский парламент, чтобы там дали разрешение на задержание скандального депутата Гжегожа Брауна. Об этом сообщает Национальная прокуратура республики, передает РИА Новости.

«Прокуратура Вроцлава обратилась к председателю Европейского парламента Роберте Метсоле за разрешением на задержание депутата Европарламента Гжегожа Брауна», — отмечается в сообщении.

Там поясняется, что задержание Брауна нужно для ведение уголовного дела, на вызовы по которому он не является.

До этого он был лишен депутатского иммунитета. Поводом для этого стали уголовные дела против политика. Брауну вменяется покушение на свободу и телесную неприкосновенность при попытке гражданского ареста гинеколога в больнице города Олешница, нанесение материального ущерба общественной организации в связи с разгромом ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-выставки в Ополе, а также разжигание межрелигиозной ненависти.

Перед этим в Польше выступили за лишение мандата депутата Гжегожа Брауна, который потушил ханукальные свечи в здании парламента с помощью огнетушителя. Прокуратура страны возбудила дело в отношении депутата от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация».

Ранее в Польше разразился скандал из-за оскорблений украинского журналиста.

 
Теперь вы знаете
Удаленка из-за аллергии: какие нюансы надо учесть, прежде чем писать заявление
