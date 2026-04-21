Скандальный психолог назвала Артемия Лебедева садистом

Психолог Вероника Степанова дала оценку поведению бизнесмена и блогера Артемия Лебедева на шоу «Натальная карта». Ее цитирует «СтарХит».

Степанова, которая и сама попадала в медиаскандалы из-за публичных выяснений отношений со звездами, предположила, что такое намеренно «зловредное» поведение может идти из детства. Кроме того, она заподозрила у блогера садомазохистские наклонности.

«Он очень сильный садист и очень сильный мазохист. Он хочет увидеть эмоцию. Он питается энергией от того, что вызвал эту эмоцию», — сказала она.

В апреле вышел выпуск шоу «Натальная карта» с Артемием Лебедевым. Во время съемок дизайнер постоянно отвечал односложно, не давал развернутых комментариев и оскорблял ведущую. Девушка расплакалась из-за того, что ее намеренно игнорировали и в конце концов предложили заняться оральным сексом.

На защиту Иванченко встала Анфиса Чехова. Она обвинила Лебедева в шовинизме и женоненавистничестве.

Ранее Надежда Стрелец оправдалась за «токсичное» интервью с Иванченко.

 
