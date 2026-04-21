В Рязани ребенок съел килограмм хурмы и попал на операционный стол

В Рязани врачи спасли девочку, съевшую более килограмма хурмы
Natalia Sem/Shutterstock/FOTODOM

Хирурги рязанской областной детской клинической больницы извлекли из желудка школьницы огромный комок хурмы. Об этом сообщает Минздрав региона.

15-летняя девочка поступила в больницу с жалобами на тошноту, отсутствие аппетита и острую боль в животе. Выяснилось, что незадолго до этого она съела за раз более килограмма хурмы. В ходе обследования врачи обнаружили в желудке подростка фитобезоар — инородное тело из непереваренной растительной клетчатки длиной около 20 см.

Такое образование не растворяется самостоятельно и может вызвать серьезные осложнения. Медики провели операцию и успешно удалили опасный комок. Состояние подростка не вызывает у медиков опасений, она выписана на амбулаторное лечение.

До этого в Москве ребенок несколько дней ел диван. Мальчик поступил в больницу с рвотой и сильной болью в животе. После обследования выяснилось, что он на протяжении нескольких дней он поедал обивку дивана. Врачи попытались удалить инородное тело из желудка эндоскопическим способом, но из-за его размеров это оказалось невозможно, ребенку провели полостную операцию, которая длилась около часа и извлекли безоар.

Ранее девочка из Подмосковья проглотила 20 магнитов и оказалась на операционном столе.

 
