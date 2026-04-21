Отелям и кафе в аэропортах запретили повышать цены при приостановке полетов

ФАС запретила кафе и отелям в аэропортах повышать цены при приостановке полетов
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила кафе и отели в аэропортах о недопустимости необоснованного повышения цен при временных ограничениях полетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Свои предупреждения ФАС направила крупнейшим ассоциациям рестораторов и отельеров. В надзорном ведомстве признают, что при введении временных ограничений на прием и отправку рейсов может краткосрочно повышаться спрос на товары, гостиничные услуги и услуги общественного питания. Однако, подчеркнули в службе, это не должно становиться поводом для необоснованного увеличения стоимости продукции и сервиса в аэропортах и на прилегающих к ним территориях.

«В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России будет применять соответствующие меры реагирования», — говорится в предупреждении антимонопольной службы.

На скачкообразные повышения цен в точках общепита и отелях при российских аэропортах при введении временных ограничений на полеты из-за угроз атаки БПЛА неоднократно жаловались общественные организации и отдельные пассажиры.

Ранее авиакомпании стали сокращать рейсы из-за роста цен на топливо.

 
