Компания в США разрабатывает препарат, замедляющий старение у собак

Компания в США разрабатывает препарат, который, как утверждается, замедляет биологическое старение у собак, пишет Oddity Central.

Американская биотехнологическая компания Loyal сообщила, что ее препарат против старения для собак прошел важный этап регуляторного одобрения, став одним из первых средств потенциального «долголетия» для животных, получивших продвижение в сторону допуска на рынок.

Препарат под названием LOY-002 представляет собой жевательные таблетки со вкусом говядины, предназначенные для собак старше 10 лет и весом около 6,3 кг. Его действие направлено на регуляцию уровня гормона IGF-1, который играет ключевую роль в росте и обмене веществ у собак. Повышенные уровни этого гормона у взрослых животных связывают с ускорением процессов клеточного старения.

В Loyal заявляют, что снижение активности IGF-1 может замедлять биологическое старение и помогать поддерживать более высокое качество жизни в пожилом возрасте. Особый акцент сделан на крупных породах собак, которые, как правило, живут меньше мелких.

На данный момент препарат прошел один из ключевых этапов проверки — раздел по безопасности целевых животных (TAS), одобренный Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Это означает, что заявка на регистрацию уже получила два из трех необходимых технических компонентов для дальнейшего продвижения.

«Для нас, как для ветеринарных специалистов, главным приоритетом остается безопасность, особенно в профилактической медицине», — отметила Эллен Рэтклифф, вице-президент по клинической и ветеринарной медицине Loyal.

Следующим этапом станет исследование STAY — основное клиническое испытание эффективности препарата. В компании ожидают, что оно будет завершено в течение 2027 года.

