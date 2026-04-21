Названы автобренды с самым дорогим и самым дешевым обслуживанием

Стоимость нормо-часа для массовых китайских автомобилей — 2–3 тыс. рублей, что делает их обслуживание самым бюджетным. Об этом журналу Motor рассказал заместитель генерального директора группы компаний «Автодом» Роман Тимашов.

По его словам, для премиальных китайских марок этот показатель составляет около 4 тыс. рублей за нормо-час.

Тимашов отметил, что стоимость нормо-часа на массовые китайские бренды у официальных дилеров сейчас составляет от 2 до 3 тыс. рублей. В этот диапазон попадают Geely, Jaecoo, Jetour, GAC, Changan, Belgee и Omoda. Уходящие массовые бренды, отметил он, находятся примерно в том же ценовом диапазоне, однако для удержания клиентов они активно применяют дисконтные программы, благодаря чему их стоимость нормо-часа становится даже более привлекательной, чем на гарантийные китайские автомобили (примерно на 10% ниже).

У премиальных китайских брендов, включая Lixiang, Link&Co и Zeekr, стоимость нормо-часа в среднем достигает 4 тыс. рублей. В «Автодоме» подчеркнули, что для ушедших из России премиальных марок (Audi, Mercedes-Benz, BMW, Porsche) этот показатель еще выше — от 5 тыс. рублей. Тимашов добавил, что за последние пять лет доля китайских автомобилей в сервисном обслуживании выросла до 20–50% от общей загрузки СТО.

