В Минфине рассказали о распространении дальневосточной ипотеки

Дальневосточная и арктическая ипотека распространены на участников, отражавших вооруженные вторжения в Россию на приграничных территориях, а также на некоторые категории врачей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Отмечается, что ранее дальневосточной ипотекой могли воспользоваться участники СВО, выполняющие задачи только на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Теперь льготной ипотечной программой смогут воспользоваться жители 11 административно-территориальных образований, включая Крым и Севастополь, Белгородскую, Брянскую и Курскую области, Анапу, Новороссийск и Геленджик, а также Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

«Дальневосточная и арктическая ипотека» также будет доступна и для работников государственных и муниципальных медучреждений, имеющих специальную лицензию на медицинскую деятельность, даже если этот вид деятельности является дополнительным», — говорится в сообщении.

По словам директора Департамента финансовой политики Минфина России Алексея Яковлева, подобная мера позволит поддержать еще больше граждан и улучшить их жилищные условия, а также привлечь на Дальний Восток и в Арктику квалифицированные кадры.

8 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на заседании коллегии Минстроя и комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни» рассказал, что льготная ипотека была вынужденной мерой и очень дорого обошлась госбюджету, поэтому ее будут модернизировать и сейчас мониторят в еженедельном режиме.

Льготная ипотека по-прежнему остается драйвером рынка ипотечного кредитования: на нее приходится 80% всех выдаваемых в России кредитов на покупку жилья, подчеркнул вице-премьер.

Ранее Хуснуллин анонсировал повышение лимита по льготной ипотеке.