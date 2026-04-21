Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Минфине рассказали о распространении дальневосточной ипотеки

shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Дальневосточная и арктическая ипотека распространены на участников, отражавших вооруженные вторжения в Россию на приграничных территориях, а также на некоторые категории врачей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Отмечается, что ранее дальневосточной ипотекой могли воспользоваться участники СВО, выполняющие задачи только на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Теперь льготной ипотечной программой смогут воспользоваться жители 11 административно-территориальных образований, включая Крым и Севастополь, Белгородскую, Брянскую и Курскую области, Анапу, Новороссийск и Геленджик, а также Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

«Дальневосточная и арктическая ипотека» также будет доступна и для работников государственных и муниципальных медучреждений, имеющих специальную лицензию на медицинскую деятельность, даже если этот вид деятельности является дополнительным», — говорится в сообщении.

По словам директора Департамента финансовой политики Минфина России Алексея Яковлева, подобная мера позволит поддержать еще больше граждан и улучшить их жилищные условия, а также привлечь на Дальний Восток и в Арктику квалифицированные кадры.

8 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на заседании коллегии Минстроя и комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни» рассказал, что льготная ипотека была вынужденной мерой и очень дорого обошлась госбюджету, поэтому ее будут модернизировать и сейчас мониторят в еженедельном режиме.

Льготная ипотека по-прежнему остается драйвером рынка ипотечного кредитования: на нее приходится 80% всех выдаваемых в России кредитов на покупку жилья, подчеркнул вице-премьер.

Ранее Хуснуллин анонсировал повышение лимита по льготной ипотеке.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!