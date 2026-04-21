Воздушные цели сбили в приграничном российском регионе

Гладков: в Белгороде и Шебекинском округе уничтожили воздушные цели
Павел Львов/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили воздушные цели в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами сработала наша система ПВО», — говорится в заявлении.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Данные о возможных последствиях пока не поступали.

В 10:10 мск Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекино и Шебекинском округе. Он призвал местных жителей спуститься в подвалы и не выходить, пока угроза не минует. Ракетная опасность была отменена через 13 минут.

17 апреля в Белгородской области в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала 10-летняя девочка. Она находилась в одном из 17 автомобилей, получивших повреждения при ударах ВСУ по административному центру региона. У ребенка диагностировали баротравму, бригада скорой помощи доставила ее в детскую областную клиническую больницу.

Ранее под Белгородом водитель выскочил из автобуса, загоревшегося после атаки беспилотника ВСУ.

 
Удаленка из-за аллергии: какие нюансы надо учесть, прежде чем писать заявление
