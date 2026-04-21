«Делается намеренно»: в Госдуме оценили дело WADA против главы РУСАДА

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила о намеренности в деле Всемирного антидопингового агентства (WADA) против главы Российского антидопингового агентства Вероники Логиновой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Абсолютно точно, что это делается намеренно. Подобное считывается легко. С 2014 года они мурыжили российских спортсменов, что они не могут участвовать в международных соревнованиях, пока РУСАДА не исправит все нарушения. Сейчас им нужно продолжить эти нападки», — подчееркнула она.

21 апреля стало известно, что WADA запустило проверку в отношении Логиновой. Как сообщила пресс-служба всемирной организации, поводом стали публикации и предположения о возможном сокрытии информации об употреблении допинга на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Дополнительный импульс делу, по данным источника, дала февральская публикация в The New York Times: газета писала о предполагаемой причастности Логиновой к сокрытию фактов применения запрещенных препаратов на сочинской Олимпиаде.

В заявлении WADA говорится, что организация отнеслась к таким сообщениям максимально серьезно и передала их в подразделение по расследованиям. Также отмечается, что на рассмотрении у отдела находится еще одно обвинение против Логиновой, но конкретные обстоятельства пока не раскрываются.

