После свадьбы с забиванием барана в Петербурге завели уголовное дело
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В пятницу, 15 ноября, во время свадьбы в Шушарах в Санкт-Петербурге был зарезан баран, из-за чего было заведено уголовное дело. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Известно, что местные жители зафиксировали данный ритуал на видео и выложили в соцсетях.
На кадрах видно, как мужчина забил животное во дворе, после чего закатал тушу в ковер, погрузил в автомобиль и уехал.
Отмечается, что уголовное дело против него было возбуждено по статье УК России «Жестокое обращение с животными».
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