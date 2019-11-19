После свадьбы с забиванием барана в Петербурге завели уголовное дело

В пятницу, 15 ноября, во время свадьбы в Шушарах в Санкт-Петербурге был зарезан баран, из-за чего было заведено уголовное дело. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что местные жители зафиксировали данный ритуал на видео и выложили в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина забил животное во дворе, после чего закатал тушу в ковер, погрузил в автомобиль и уехал.

Отмечается, что уголовное дело против него было возбуждено по статье УК России «Жестокое обращение с животными».

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