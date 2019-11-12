Минюст признал чешскую организацию «Человек в беде» нежелательной в России

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Минюст России внес чешскую организацию «Человек в беде» в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которой признана нежелательной на территории российской Федерации.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Организация «Человек в беде» была внесена в перечень нежелательных 12 ноября 2019 года.

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