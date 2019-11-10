Опубликовано видео с доцентом Соколовым в образе Наполеона
В сети появилось видео, на котором доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей студентки, изображает Наполеона. Запись опубликовал RT в своем Telegram-канале.
На запись попала историческая реконструкция на фестивале «День Бородина», посвященном годовщине сражения.
Как рассказали студенты, Соколов считал Наполеона выдающимся политическим деятелем, и часто организовывал реконструкции на данную тему.
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