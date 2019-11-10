Опубликовано видео с доцентом Соколовым в образе Наполеона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/732/12803732/011-pic905-895x505-17202.jpg">

В сети появилось видео, на котором доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей студентки, изображает Наполеона. Запись опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На запись попала историческая реконструкция на фестивале «День Бородина», посвященном годовщине сражения.

Как рассказали студенты, Соколов считал Наполеона выдающимся политическим деятелем, и часто организовывал реконструкции на данную тему.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре с сестрой

— Адвокат убившего студентку Соколова раскрыл подробности допроса

— Знакомая преподавателя СПбГУ рассказала о его отношениях с женщинами