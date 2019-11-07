Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Уточняется, что программа будет оплачиваться за счет граждан, однако не исключено софинансирование из регионального и муниципального бюджетов. Отмечается, что реконструкция будет осуществляться до тех пор, пока здание не получит статус аварийного.

Как передает СМИ, в России на данный момент находится 25 млн кв. м таких домов. По мнению экспертов, такие взносы граждан могут оказаться бесполезными, поскольку ветхое жилье в конечном счете придет в негодность.

Данная программа разработана в рамках проекта по расселению аварийного жилья. Так 30 тыс. человек из 9,54 млн кв. м аварийных домов планируется переселить 2019-2024 годы, на что хотят затратить более 507 млрд рублей.

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