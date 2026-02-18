Размер шрифта
Армия

Украинский дрон прошел в сантиметрах от российского вертолета и попал на видео

«ВО»: на видео попала неудачная попытка дрона ВСУ атаковать российский Ми-8

Украинский дрон попытался атаковать российский вертолет Ми-8, но промахнулся. Видеозапись неудачной атаки опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).

«Дрон прошел в считанных сантиметрах от днища вертолета», — отмечается в сообщении.

В конце января американское издание Military Watch Magazine написало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате атаки российских «Гераней» потеряли ценный и трудно заменимый вертолет Ми-24. По данным журналистов, всего Украина, по состоянию на 2024 год, располагала 45 такими воздушными судами, которые достались ей от СССР.

В декабре российские истребители сбили украинский вертолет, который пытался «выйти на рубеж атаки». По данным Минобороны РФ, истребители ВС РФ поднялись по тревоге и обнаружили неопознанную цель. Она оказалась вражеским вертолетом. Самолеты открыли огонь и ликвидировали цель. В ведомстве отметили рядового Данилу Соловьева, который заметил неопознанный воздушный объект, сообщил о вертолете командованию и передал азимут и дальность цели в пункт управления авиацией.

Ранее российский беспилотник уничтожил вертолет с героем Украины.
 
