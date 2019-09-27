Девять исламистов задержаны в Москве за сбор средств на теракты для ИГ

Суд в Москве задержал девятерых сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), которые собирали денежные средства для террористов в Сирии и Ираке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

Как отмечается, задержанным предъявлено обвинение в участие в террористической организации и содействии ей.

«По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Иванова.

Известно, что группу сформировал мужчина, который присоединился к ИГ в Египте. В 2015 году он вернулся в Россию и познакомился с остальными сторонниками террористической организации.

Для вербовки исламист создал в одной из соцсетей группу, к которой со временем присоединилось около 30 человек.

Желающие переводили денежные средства на карту главаря группы, впоследствии он перечислял их террористам.

Как рассказали в СК, организатор лично общался с каждым участником чата в Кокошкино (Новая Москва). Сторонники группировки давали присягу, что каждый месяц будут совершать ежемесячные выплаты.

Ранее сообщалось, что жителя Северной Осетии приговорили к 10 годам за попытку устроить теракт.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.