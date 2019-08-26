Синоптики предупредили о первых заморозках в Москве

Первые заморозки могут быть зафиксированы в Москве и области в ночь на четверг, 29 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По информации синоптиков, из-за быстрой смены воздушных масс в столице будет наблюдаться переменчивая погода с колебаниями температуры от умеренно теплой до прохладной.

Отмечается, что в эту ночь в Москве будет малооблачно. Температура воздуха составит от 2°С до 7°С. Кроме того, возможны заморозки до -2°С.

Поясняется, что в четверг днем температура воздуха повысится до 22°С .

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается до +22°С.