Источник рассказал о содержании отчета МАК после экстренной посадки самолета А-321

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Источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) проинформировал о том, что организация подготовит рекомендации, которые помогут улучшить орнитологическую ситуацию и безопасность полетов в районе аэропорта Жуковский. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время МАК занимается подготовкой отчета об инциденте с Airbus A-321 «Уральских авиалиний».

«В нем будет ряд рекомендаций по улучшению безопасности полетов, улучшению орнитологической ситуации в аэропорту Жуковский», -— сказал источник.

Ранее СК возбудил дело после жесткой экстренной посадки самолета А-321 в Подмосковье.