Источник рассказал о содержании отчета МАК после экстренной посадки самолета А-321
Источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) проинформировал о том, что организация подготовит рекомендации, которые помогут улучшить орнитологическую ситуацию и безопасность полетов в районе аэропорта Жуковский. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время МАК занимается подготовкой отчета об инциденте с Airbus A-321 «Уральских авиалиний».
«В нем будет ряд рекомендаций по улучшению безопасности полетов, улучшению орнитологической ситуации в аэропорту Жуковский», -— сказал источник.
Ранее СК возбудил дело после жесткой экстренной посадки самолета А-321 в Подмосковье.