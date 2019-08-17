Пациента больницы задержали за угон машины скорой помощи в Приморье

В Приморье житель Михайловского района угнал машину скорой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД России по региону.

Как отмечается, мужчина обратился в больницу и вел себя агрессивно. После он вышел на улицу, сел в стоящий рядом со зданием грузовик и уехал. Представители медучреждения сообщили об угоне в полицию. Сотрудники ГИБДД задержали злоумышленника в селе Васильевка.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области полиция задержала подозреваемого угонщика «скорой помощи».