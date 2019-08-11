Священник РПЦ осудил поведение священника, грубо крестившего ребенка

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В Русской православной церкви раскритиковали поведение Игумена Фотия (Нечепоренко), который вопреки протестам матери применил силу к годовалому ребенку во время крещения в Покровском храме Мариенбурга в Гатчине. Об этом передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священника Александра Волкова.

Волков отмечает, что подобные вещи являются недопустимыми.

По его словам, данный инцидент нужно тщательно расследовать.

«С этим должна будет разобраться епархия», — прокомментировал Волков.

Ранее сообщалось, что Фотий отстранен от священнослужения гатчинской Епархией после инцидента с крещением.