Случаи заражения клещевым боррелиозом выявлены в Подмосковье

В Московской области обнаружили случаи заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

За минувшую неделю, с 29 июля по 4 августа, с жалобами об укусах клеща обратились свыше 2 тыс. человек. Зарегистрированы единичные случае заражения клещевым боррелиозом.

В ведомстве предупредили, что чаще всего на клещей можно наткнуться во время выездов за город на территории деревень и дачных участков, а также при прогулках в лесу.

Ранее сообщали, что в Москве появились тропические клопы.