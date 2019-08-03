18 человек пострадали при стрельбе в Техасе, сообщили СМИ

В Техасе в результате стрельбы в торговом центре пострадали 19 человек. Об этом сообщает El Paso Times со ссылкой на блюстителей правопорядка.

Как отмечается, это пока не подтвержденные данные. Также неизвестно их состояние.

Уточняется, что сейчас сотрудники полиции эвакуируют людей из гипермаркета, где все и произошло.

Ранее сообщалось, что речь может идти о нескольких стрелках.

На настоящий момент правоохранительные органы разыскивают стрелявших.