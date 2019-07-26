Назван секрет долголетия 108-летней женщины

Дети и внуки 108-летней англичанки Ады Хэллворт назвали секрет ее долголетия. Об этом сообщает North Wales Live.

Как отмечается, это произошло во время дня рождения англичанки, которая получила поздравительную открытку от королевы Британии Елизаветы II.

По словам дочери, ее мать смогла прожить столько лет благодаря здоровому образу жизни, а также отсутствию вредных привычек, как курение или употребление спиртных напитков.

Помимо этого, уточнила дочь, Хэллворт всегда старалась помогать другим людям и работала в благотворительных магазинах.

Старший внук долгожительницы считает, что именно позитивный взгляд на мир и оптимизм позволили ей прожить много лет.

Ранее сообщалось, что старейшая жительница планеты попала в Книгу рекордов Гиннеса.