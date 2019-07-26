Умерла старейшая в мире горилла

Самая старая в мире горилла, содержащаяся в неволе, умерла в 63 года в американском зоопарке в городе Литл-Рок, передает ТАСС.

«Мы с печалью объявляем о смерти Труди - гранд-дамы зоопарка Литл-Рока. Труди в 63 года была старейшей в мире западной равнинной гориллой, содержавшейся в неволе», — ссобщили сотрудники зоопарка.

Они отметили, что им будет не хватать ее.

Горилла обитала в зоопарке около 31 года и была единственной, родившейся на воле, а затем пойманной.

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