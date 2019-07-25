Генпрокурор США приказал составить график 5 смертных казней

Генеральный прокурор Министерства юстиции США Билл Барр заявил, что федеральное правительство Соединенных Штатов возобновит проведение смертной казни. Об этом передает ABC News.

Сообщается, что высшую меру наказания применят к пяти заключенным.

В министерстве юстиции объявили, что директору Федерального бюро тюрем уже отдали поручение составить график казней.

Как отмечается, осужденных ждет высшая мера наказания за убийства, а в некоторых случаях за пытки и изнасилования.

В ведомстве сообщают, что данные преступления состоялись в отношении детей и стариков.

Ранее сообщалось о задержании американских шпионов, которых приговорили к смертной казни.