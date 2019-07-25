Генпрокурор США приказал составить график 5 смертных казней
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Генеральный прокурор Министерства юстиции США Билл Барр заявил, что федеральное правительство Соединенных Штатов возобновит проведение смертной казни. Об этом передает ABC News.
Сообщается, что высшую меру наказания применят к пяти заключенным.
В министерстве юстиции объявили, что директору Федерального бюро тюрем уже отдали поручение составить график казней.
Как отмечается, осужденных ждет высшая мера наказания за убийства, а в некоторых случаях за пытки и изнасилования.
В ведомстве сообщают, что данные преступления состоялись в отношении детей и стариков.
Ранее сообщалось о задержании американских шпионов, которых приговорили к смертной казни.