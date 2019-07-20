Лопнувший SSJ-100 экстренно приземлился во Владивостоке

Пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку во Владивостоке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что самолет принадлежал авиакомпании «Якутия» и совершал перелет из Китая.

Экстренная посадка была совершена по причине лопнувшего в кабине пилотов лобового стекла.

Работники аэропорта заявили, что лайнер совершил посадку благополучно.

Уточняется, что информация о пострадавших не поступала. На борту находились 69 пассажиров, а также 7 членов экипажа.

Ранее самолет «ЮТэйр» экстренно посадили из-за датчика топлива.