Чемодановку оштрафовали за драку с цыганами

Часть жителей села Чемодановка наказали после инцидента со смертельной массовой дракой с цыганами. Об этом сообщили в МВД по Пензенской области, передает ТАСС.

Как отмечается, суд привлек к административной ответственности шесть жителей Чемодановки, которые перекрыли дорогу до села во время народного схода, на котором обсуждалась драка с цыганскими представителями.

За такое правонарушение россиян могут наказать штрафом в размере до 20 тысяч рублей и обязательными работами на срок до 100 часов или же административным арестом до 15 суток.

Ранее сообщалось, что цыгане не возвращаются в Чемодановку.

Предположительно, причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.

В результате произошедшего пять человек пострадали, еще двое были госпитализированы. Один скончался.