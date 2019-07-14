Скелет в сапогах нашли под Петербургом
В Ленинградской области случайные прохожие нашли скелет человека в сапогах. Об этом сообщает сайт 47news со ссылкой на правоохранительные органы.
Как отмечается, скелет нашли 13 июля возле станции Валя в Тихвинском районе области. Прохожие обратились в полицию и человеческие останки в сапогах отправили на медицинскую экспертизу.
Теперь специалистам предстоит установить возраст и пол скончавшегося человека.
Также известно, что сотрудники правоохранительных органов изъяли единственный уцелевший предмет на останках — сапоги.
Ранее сообщалось, что любимые собаки съели одинокого хозяина.