Скелет в сапогах нашли под Петербургом

В Ленинградской области случайные прохожие нашли скелет человека в сапогах. Об этом сообщает сайт 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Как отмечается, скелет нашли 13 июля возле станции Валя в Тихвинском районе области. Прохожие обратились в полицию и человеческие останки в сапогах отправили на медицинскую экспертизу.

Теперь специалистам предстоит установить возраст и пол скончавшегося человека.

Также известно, что сотрудники правоохранительных органов изъяли единственный уцелевший предмет на останках — сапоги.

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