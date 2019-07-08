Белый дом затопило
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На Вашингтон обрушился ливневый дождь, в ходе которого пострадало здание Белого дома. Об этом сообщает ABC.
Отмечается, что пострадали нижние этажи Белого дома, на которых находится пресс-центр.
Американский журналист с CNN Брайан Карем пошутил, что в пресс-центре наблюдается «отлив».
Он также использовал игру слов, заявив, что журналисты ни за что не назовут это место «пресс-бассейном» (press pool, где pool имеет два перевода — «бюро» и «бассейн»).
Уточняется, что сильные дожди серьезно повлияли на движение транспорта по городу.
Метеорологи также предупредили граждан США о надвигающихся сильных ветрах.
Ранее сообщалось, что наводнение на американской базе «Оффатт» вынудило ВВС США перебросить самолет Boeing E-4B Nightwatch на другой аэродром.