Белый дом затопило

На Вашингтон обрушился ливневый дождь, в ходе которого пострадало здание Белого дома. Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что пострадали нижние этажи Белого дома, на которых находится пресс-центр.

Американский журналист с CNN Брайан Карем пошутил, что в пресс-центре наблюдается «отлив».

Он также использовал игру слов, заявив, что журналисты ни за что не назовут это место «пресс-бассейном» (press pool, где pool имеет два перевода — «бюро» и «бассейн»).

Уточняется, что сильные дожди серьезно повлияли на движение транспорта по городу.

Метеорологи также предупредили граждан США о надвигающихся сильных ветрах.

Ранее сообщалось, что наводнение на американской базе «Оффатт» вынудило ВВС США перебросить самолет Boeing E-4B Nightwatch на другой аэродром.