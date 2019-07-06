Выявлены лидеры среди регионов по количеству разводов

Росстат опубликовал данные о разводах россиян с января по апрель 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на имеющиеся данные.

Согласно сведениям, чаще всего в 2019 году жители страны подавали на развод в Сахалинской области. Там на 1000 семей пришлось 5,1% расторжения браков. Далее идет Республика Карелия, где коэффициент разводов составил — 4,6. На третьем месте расположился Ненецкий автономный округ — 4,5.

Также российские семьи часто разводились в Мурманской (4,3) и Белгородской (4,3) областях.

Стоит отметить, что реже всего россияне разводились в Чечне, Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии.

Ранее был назван средний возраст вступления в брак в стране.