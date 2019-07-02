Полковник полиции сбежала из России в Грузию

Экс-полковника отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную объявили в международный розыск, сообщает сайт kp.ru.

Ее подозревают в неоднократной фальсификации уголовных дел. Заведено уголовное дело, в том числе по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным источника в правоохранительных органах донского региона, экс-полковник скрывается в Грузии. Россия не имеет дипломатических отношений с этой страной, поэтому экстрадировать ее не станут.

Отмечается, что Разумная была уволена в декабре 2018 года по отрицательным мотивам.

Ранее были задержаны 12 действующих и бывших офицеров МВД в Кабардино-Балкарии.