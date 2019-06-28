Находящаяся в коме женщина родила ребенка
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В Малайзии женщина, которая находилась в коме более полугода после операции по удалению опухоли головного мозга, родила девочку. Об этом сообщает Star.
Как отмечается, родившийся ребенок здоров.
Уточняется, что опасную опухоль у женщины обнаружили, когда та была на третьем месяце беременности.
Ей сделали в срочном порядке операцию, после чего женщина впала в кому.
Спустя 34 недели ей сделали кесарево сечение, и на свет появился здоровый ребенок. Женщина пока находится в коматозном состоянии.
Ранее сообщалось, что врачи приняли роды у пациентки с редкой патологией.