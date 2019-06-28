Находящаяся в коме женщина родила ребенка

В Малайзии женщина, которая находилась в коме более полугода после операции по удалению опухоли головного мозга, родила девочку. Об этом сообщает Star.

Как отмечается, родившийся ребенок здоров.

Уточняется, что опасную опухоль у женщины обнаружили, когда та была на третьем месяце беременности.

Ей сделали в срочном порядке операцию, после чего женщина впала в кому.

Спустя 34 недели ей сделали кесарево сечение, и на свет появился здоровый ребенок. Женщина пока находится в коматозном состоянии.

Ранее сообщалось, что врачи приняли роды у пациентки с редкой патологией.