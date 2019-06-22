Геи отменили марш в Грузии из-за массовых антироссийских протестов

Секс-меньшинство отменило в Тбилиси запланированный марш из-за ситуаций, которая в настоящее время развернулась в Грузии. Об этом сообщает телеканал «360».

Как отмечается, организаторы марша решили перенести мероприятие на несколько дней, так как в городе царит «напряженная политическая» атмосфера. Кроме того, организаторы признались, что отменили марш и для того, чтобы не вызывать новую бурю волнений в Грузии.

«Мы проявляем гражданскую ответственность и действуем только исходя из интересов страны», — добавили организатора.

Ранее сообщалось, что антироссийские протесты вслед за Тбилиси охватили Батуми.