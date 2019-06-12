Голунов сообщил о задержании 94 человек в центре Москвы
Журналист Иван Голунов сообщил в своем телеграм-канале о задержании в центре Москвы днем в среду 94 человек.
На 12 июня была намечена акция в поддержку Голунова, который был задержан в конце прошлой недели по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Однако, во вторник стало известно о решении МВД закрыть дело против Голунова.
Журналист вечером 11 июня заявил, что не собирается участвовать в акции 12 июня.
Сторонники Голунова заявили, что придут на митинг 16 июня, который согласован столичными властями.