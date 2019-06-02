Глава МИД Франции съездил в Чернобыльскую зону отчуждения

<img src="//img.gazeta.ru/files3/615/10730615/RIAN_02825680.HR.ru-pic905-895x505-49060.jpg">

Посол Франции на Украине Изабель Дюмон сообщила, что министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан побывал в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, передает РИА «Новости».

По ее словам, глава французского МИДа ездил в Ченобыль, чтобы проверить завершение строительства арки, накрывающей разрушенный реактор АЭС.

Дюмон отметила, что арка была возведена благодаря уникальным решениям французской инженерии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чему Чернобыль научил украинцев.