Бросившая двух детей в хостеле мать объяснила свой поступок

Бросившая двух детей в подмосковном хостеле женщина заявила, что передала их няне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

Инцидент произошел в Котельниках.

«Я детей не оставляла. Я с ней договорилась, как с няней, что она будет за ними смотреть», — ответила она.

Женщина добавила, что при передаче детей няне присутствовал свидетель.

Женщину 1989 года рождения задержали в подмосковном городе Видное. В настоящее время дети находятся в детской больнице в Дзержинском.