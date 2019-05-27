В Кремле рассказали, кто решит судьбу задержанных украинских моряков

В Кремле считают, что судьбу задержанных украинских моряков должны решить следствие и суд. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишут «Ведомости».

По словам Пескова, российская сторона, как до этого заявляли в МИД, будет отстаивать свою позицию, она не может измениться.

«Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал решение трибунала шансом для начала переговоров РФ и Украины.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

25 мая Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков.