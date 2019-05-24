Самолет Курган-Москва не смог вылететь из-за неполадок

Летящий из Кургана в Москву самолет был вынужден остаться в аэропорту из-за найденных технических неполадок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как отмечается, рейс в Москву задержали до 16:10 (14:10 мск).

«Авиакомпания ждет специалистов из Тюмени, чтобы исправить [неполадки]», — добавил источник.

По предварительным данным, самолет, которые не смог вылететь, — Boing-737.

Ранее сообщалось, что пьяного авиадебошира увезли на кресле-каталке в дежурную часть в Домодедово.