Прекращено уголовное дело женщины, бросившей дочь в поликлинике в Москве

Межрайонная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которая оставила свою двухлетнюю дочь в московской поликлинике. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что из зала суда на свободу были отпущены мать ребенка, а также ее сожитель.

Ранее женщина объясняла, что решила бросить ребенка в поликлинике, так как не справлялась с материнскими обязанностями. При этом она отмечала, что отдать ребенка в детский дом «не додумалась».

Также ранее стало известно, что ее сожителя задержали.