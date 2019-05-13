Школьник распылил раздражающий газ в школе на Украине

Украинский школьник распылил раздражающий газ в туалете учебного заведения в Житомирской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции страны.

В результате инцидента были срочно госпитализированы 13 детей, пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что инцидент произошел 13 мая около 11.00 утра по местному времени (совпадает с мск). Ученик 8 класса зашел в туалет на перемене на третьем этаже и распылил неизвестное вещество.

«Из-за... [вещества] у присутствующих возникло жжение и раздражение лица и кожи», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время по данному факту уже заведено уголовное дело по ст. «Хулиганство.

Ранее сообщалось, что десятки украинских школьников отравились неизвестным веществом.