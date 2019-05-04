Названо число пострадавших при падении Boeing 737 в реку в США

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После падения в реку пассажирского самолета Boeing 737 21 человек был доставлен в медицинские учреждения. Об этом сообщает CNN.

Согласно имеющейся информации, их жизням в настоящее время ничего не угрожает.

Ранее при посадке около американского города Джексонвилл пассажирский самолет Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а затем упал в реку. На борту находились 143 человека. По предварительном данным, никто не погиб.