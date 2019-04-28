New York Times извинилась за антисемитскую карикатуру

Газета The New York Times опубликовала официальные извинения за размещенную ранее антисемитскую карикатуру, передает MediaIte.

Карикатура изображала премьер-министра Израиля в виде собаки-поводыря с ошейником в виде звезды Давида, которая вела президента США Дональда Трампа.

Газета удалила публикацию и назвала произошедшее серьезной ошибкой.

Ранее Дональд Трамп заявил, что настаивает на том, чтобы американское издание New York Times встало на колени и извинилось за все критические материалы о президенте.