В результате стрельбы у метро погибли два человека в Москве

В Москве недалеко от станции метро «Новые Черемушки» в результате стрельбы погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных регионах.

По словам источника, возле входа на станцию метро были найдены два тела с огнестрельными ранениями.

«По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу, застрелив человека, после чего покончил с собой», — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что на настоящий момент следственно-оперативная группа работает на месте происшествия и пытается установить детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный застрелил полицейского в метро.