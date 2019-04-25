Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству

Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией. Мнением Трубникова поинтересовалось РИА «Новости».

«Как разведчик я вообще вижу проблемы с экологией в качестве главной, реальной угрозы человечеству», — сказал Трубников.

При этом экс-глава разведки счел, что человечество принимает меры для снижения ядерной угрозы. Говоря о выходе США из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), он отметил, что шаг Соединенных Штатов был «бездумным», но выразил уверенность, что в скором времени появятся новые соглашения.

Трубников добавил, что его «куда больше настораживает», что Индия может перекрыть водоснабжение Пакистана, что приведет к ущербу, сравнимому с «эффектом нескольких атомных бомб».

Ранее журнала Foreign Policy писал, что только женщины могут остановить ядерный апокалипсис.