Названо число пострадавших при пожаре в Нотр-Даме

<img src="//img.gazeta.ru/files3/841/12303841/RTX6RTVT-pic905-895x505-41964.jpg">

При пожаре в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари пострадали три человека. Об этом заявили в пожарной службе Парижа.

Как отмечается, среди пострадавших оказались два сотрудника полиции и один пожарный. Все трое получили легкие ранения.

Ранее в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар.

Реклама

Следователи допросили строителей, которые занимались реставрацией собора Нотр-Дам-де-Пари. Прокуратура считает, что возгорание произошло на строительных лесах, расположенных у крыши собора. Ведется расследование по делу о неумышленном причинении ущерба в результате пожара.

Как сообщили, восстановление Нотр-Дама после пожара займет по меньшей мере десять лет.