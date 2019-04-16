Названо число пострадавших при пожаре в Нотр-Даме
При пожаре в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари пострадали три человека. Об этом заявили в пожарной службе Парижа.
Как отмечается, среди пострадавших оказались два сотрудника полиции и один пожарный. Все трое получили легкие ранения.
Ранее в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар.
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Следователи допросили строителей, которые занимались реставрацией собора Нотр-Дам-де-Пари. Прокуратура считает, что возгорание произошло на строительных лесах, расположенных у крыши собора. Ведется расследование по делу о неумышленном причинении ущерба в результате пожара.
Как сообщили, восстановление Нотр-Дама после пожара займет по меньшей мере десять лет.