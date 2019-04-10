В Русском музее опровергли информацию о попытке кражи скульптуры

В Русском музее опровергли данные о попытке кражи скульптуры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу музея.

По заявлению пресс-службы, неизвестные пытались достать монеты из двух небольших ниш, в которых располагаются две деревянные фигурки гвардейцев высотой 30 сантиметров. Как сообщается, туда посетители бросают монеты на удачу.

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Двое неизвестных пытались при помощи веревки и магнита вытащить монеты, но были задержаны сотрудниками Росгвардии, уточнили в пресс-службе.

Оба злоумышленника оказались безработными, их доставили в отдел полиции, где опросили и отпустили под подписку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные попытались украсть скульптуру из Русского музея.