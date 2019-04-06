Москвич купил две пачки сока за миллион рублей

Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Пожилому мужчине позвонили якобы из поликлиники, где он сдавал анализы, и сообщил о «страшном диагнозе». Мошенники убедили пенсионера, что для лечения этого серьезного заболевания, нужно приобрести лекарства стоимостью в один миллион рублей.

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Москвич снял соответствующую сумму в банке. После чего к нему приехал курьер с пакетом и сообщил, что «лекарства» должны храниться в морозилке, забрал деньги и скрылся.

Позже пенсионер решил изучить инструкцию к приобретенному средству, однако обнаружил в пакете только две коробки с соком.

Полиция уже возбудила уголовное дело.